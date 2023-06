A lista dos aprovados para os cursos de qualificação profissional, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), foi divulgada nesta segunda-feira (12).

No total, foram oferecidas 880 vagas para cursos de qualificação na modalidade presencial e on-line. Os candidatos que realizaram a inscrição devem acessar o Portal do Trabalhador, e conferir a lista com os nomes dos selecionados para as disciplinas ofertadas.

É necessário que os aprovados nos cursos de modalidade presencial, compareçam à sede do Sine Amazonas, localizada na avenida Djalma Batista, Galeria+, nº 1.018, na data e horário selecionados no ato da inscrição, para início das aulas.

De acordo com a gerente da Qualificação da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Carla Santos, a secretaria está em busca de trazer ainda mais oportunidades de capacitação para população, visando sempre o aumento de oportunidades profissionais no estado:

“A qualificação é um trabalho indispensável para o Sine Amazonas, além de preparar essas pessoas, estamos trabalhando para ofertar outros cursos para quem busca conhecimento, com intuito de ser inserido no mercado de trabalho”, disse.

Qualificação

A Setemp assinala que, de janeiro a maio de 2023, já foram ofertadas mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação em parceria com centros de ensino, voltados para capacitação de pessoas. No decorrer do ano, a estimativa é disponibilizar mais cursos de qualificação para a população.

