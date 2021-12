Coren-AM abre processo seletivo para vagas de gerente administrativo e financeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) abriu nesta quinta-feira (02) processo seletivo simplificado (PSS) para os cargos de gerente administrativo e gerente financeiro para atuação no Departamento de Administração e Gestão de Pessoal e no Departamento Financeiro da autarquia.

Os interessados nas vagas terão até o dia 06 de dezembro, para realizar a inscrição através dos formulários eletrônicos apontados no edital. Para participar do processo seletivo os candidatos devem estar atentos aos critérios solicitados no edital N.º 01/2021, morar em Manaus-AM. Os candidatos serão avaliados pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo. Vale ressaltar que cada candidato poderá se inscrever em apenas uma das vagas.

A seleção será realizada em três etapas, sendo: análise curricular e de títulos, análise dos documentos apresentados pelos candidatos e entrevista. A análise curricular deverá considerar a formação acadêmica, a qualificação técnica, a experiência profissional, conforme edital. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Manaus.

Para outras informações os candidatos podem acessar ao edital no site www.corenam.gov.br ou pelo link https://bit.ly/corenselecao .

