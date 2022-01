Coronel Bonates inicia projeto ‘Aulão Gratuito’ para concurso público da área de segurança no AM; saiba como participar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Quem está de olho em uma das vagas do concurso público da área de segurança e não tem condições de pagar cursos preparatórios convencionais, chegou a oportunidade que faltava. A partir desta quinta-feira (06/01), começa o ‘Aulão Gratuito’, um projeto de ensino on-line, que alia modernidade e apelo social. O projeto é uma parceria entre o Coronel Bonates, que tem experiência na área de Segurança Pública no Amazonas, com passagem pela Secretária de Segurança Pública (SSP/AM) e Secretaria de Justiça do Estado; e o consultor em Educação, Durval Braga Neto.

Continua depois da Publicidade

No ‘Aulão Gratuito’ serão disponibilizadas quase 100 horas de aulas gravadas, com disciplinas que vão de Língua Portuguesa a Raciocínio Lógico e Matemático. Disponíveis no site aulaogratuito.com.br, as aulas serão ministradas por professores renomados e com vasta experiência em cursos preparatórios da cidade.

De acordo com Coronel Bonates, a ideia do ‘Aulão Gratuito’ surgiu a partir das experiências que teve e ainda tem quando percorre o Estado. Ele conhece as necessidades de quem quer ingressar na área de Segurança Pública por meio de concurso, mas não tem condições de custear um cursinho. “Por onde passei, conheci muitas pessoas e sei dos sonhos que elas têm de vencer na vida, mesmo em meio às dificuldades de acesso ao ensino. Por isso, decidimos criar o ‘Aulão Gratuito’ e essa é uma forma de proporcionar conhecimento a essas pessoas”, disse.

“O ‘Aulão Gratuito’ é um compromisso social que temos e pretendemos difundir entre os que enfrentam dificuldades para frequentarem um cursinho por questões financeiras. Não queremos disputar espaço com os cursinhos já existentes, mas apenas dar oportunidade aos que não têm condições de cursar as aulas ofertadas pelo mercado”, concluiu o consultor em Educação, Durval Braga Neto.

Continua depois da Publicidade

Inscrições

As inscrições para o ‘Aulão Gratuito’ não têm custo e podem ser feitas a partir desta quinta-feira. Para ter acesso às aulas, os interessados precisam apenas preencher o formulário de inscrição no site. Lá, o aluno será direcionado ao conteúdo programático, agenda e apostilas do projeto. Para se inscrever, basta acessar o site aulaogratuito.com.br.