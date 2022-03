Detran Amazonas prorroga inscrições para curso ‘Mecânica de Salto Alto’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) prorroga as inscrições do curso “Mecânica de Salto Alto”, além de aumentar a quantidade de vagas. O prazo para se inscrever vai até a próxima quinta-feira (24/03), com o acréscimo de mais 20 vagas.

O curso é voltado para mulheres, habilitadas ou não, maiores de 18 anos que tenham interesse em conhecer melhor o funcionamento de veículos, por meio do curso de mecânica básica para iniciantes.

As aulas continuam programadas para as mesmas datas, dias 26 e 27 de março. Ao final da formação, as alunas com 100% da frequência irão receber um certificado de conclusão.

As interessadas devem se dirigir até a sede Detran Amazonas e se encaminhar ao guichê nº 9, no Protocolo Administrativo, munidas de RG ou documento oficial equivalente com foto (cópia e original) e CPF (cópia e original). O valor da inscrição é a doação de dois pacotes de fraldas geriátricas descartáveis para instituição do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Para mais informações, basta acessar o link https://www.detran.am.gov.br/cursos/ e procurar pelo nome do curso.