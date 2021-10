Divulgada lista definitiva de aprovados em estágio do TCE-AM; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estágio no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi publicado na tarde desta sexta-feira (15) e já está disponível para consulta no Diário Eletrônico Oficial (DOE) da Corte de Contas amazonense, por meio do endereço eletrônico https://doe.tce.am.gov.br/.

“Até mesmo pela qualidade do processo seletivo, com grande participação dos jovens estudantes amazonenses, temos certeza que todos os aprovados irão contribuir bastante com o desenvolvimento das atividades realizadas aqui no Tribunal de Contas. Todos serão bem vindos e terão uma excelente experiência que deve agregar ainda mais as suas formações acadêmicas”, comentou o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello.

A publicação definitiva do resultado acontece após assinatura da coordenadora da ECP, conselheira Yara Lins dos Santos, onze dias depois do resultado preliminar e após o fim do período para interposição de recursos. Segundo ela, os estagiários serão convocados em breve para iniciar treinamentos na Escola de Contas Públicas do TCE.

“A parte mais difícil já passou. Conseguimos realizar esse processo seletivo de forma rápida e objetiva, o que nos deu as condições necessárias para que o resultado das provas tenha vindo de forma tão rápida. Em breve os aprovados serão convocados para iniciar suas atividades na Corte de Contas, quando passarão por treinamentos específicos na Escola de Contas Públicas”, revelou a conselheira.

O PSS integrará 100 novos estagiários ao quadro de colaboradores da Corte de Contas amazonense. Cada estagiário receberá bolsa de R$ 1 mil, além de R$ 167,20 de auxílio transporte.

As provas foram realizadas no dia 12 de setembro e contou com a participação de mais de 2 mil estudantes.

