Empresa especializada em telhas fotovoltaicas anuncia instalação no PIM, no início de 2021

Até o primeiro semestre de 2021, a Ecotelhasolar espera inaugurar sua unidade no Polo Industrial de Manaus (PIM) para produzir telhas solares fotovoltaicas, um sistema cerca de 30% mais barato que os painéis, mas com potência de geração de 160 a 350 watts de energia, segundo os fabricantes. O grupo pretende investir US$ 22 milhões e abrir 200 novas vagas no mercado de trabalho para garantir as operações da nova fábrica.

Em fase de elaboração do projeto técnico que deve ser apresentado ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) e ao Conselho de Administração da Suframa (CAS), os executivos da Ecosolaroof estiveram reunidos, nesta quinta-feira (12), com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jório Veiga, e equipe, para apresentar os planos de implantação da nova planta industrial que terá conceito de sustentabilidade, de acordo com os diretores da empresa. “Esperamos dentro de 60 dias já iniciar os primeiros testes”, afirmou o presidente do grupo, Charles Virgílio Silva.

O secretário Jório Veiga disse que o projeto da empresa atende ao novo conceito de política industrial do Governo de estimular a diversificação de novos segmentos de fabricantes no PIM. “Nossa meta é ampliar cada vez mais nosso portfólio de produtos e esse setor de energia alternativa é uma das prioridades na nossa política de atração de investimentos”, resumiu.

A vantagem das telhas fotovoltaicas, as Ecosolaroofs, de acordo com Charles Virgílio, é que esse sistema, ao contrário do convencional, dispensa estrutura específica de fixação, podendo aproveitar a plataforma já existente para a sua instalação, o que permite redução de custo de 30% aos clientes.

O sistema de telhas fotovoltaicas funciona por meio da conversão da energia solar em geração de watts de energia elétrica, em diferentes níveis de potência, e com um leque de cores a gosto do consumidor.

As telhas têm baixo custo de instalação, isolamentos térmico e acústico, resistência química e alto desempenho mecânico, garantem os fabricantes. O produto é indicado para áreas rurais e industriais, comércio, residências, estacionamentos e estruturas temporárias.

Sobre a empresa

A Ecotelhasolar faz parte do grupo Ecosolaroof Holdings Limited, multinacional sediada em Londres, com fabricação na China e Centro de P&D no Brasil. Os produtos da empresa são baseados em patente aplicada no Brasil e outra na China, replicada para 152 países.