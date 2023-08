Empresa multinacional de hambúrgueres vai selecionar candidatos em Manaus

Uma empresa multinacional de hambúrgueres, vai ofertar vagas de emprego para auxiliar operacional, em Manaus. Os candidatos selecionados no processo realizado pela empresa, serão transferidos para as duas filiais, localizadas em duas cidades distintas: Várzea (MT) e Chupinguaia (RO). A pré-seleção está sendo feita no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona centro-sul da capital.

Dentre as funções da Intermediação de Mão de Obra, estão a coleta e registro de oportunidades de emprego; a comparação entre as características dos trabalhadores registrados e os requisitos das vagas disponíveis; o chamamento de profissionais de acordo com a análise de compatibilidade e organização de entrevistas de emprego; recolhimento da documentação dos desfechos das entrevistas; e adicionalmente um ambiente para as empresas conduzirem seleções com todo suporte essencial.

De acordo com o candidato Apolo Silva, 34 anos, que já realizou a entrevista, o Sine fez dessa oportunidade a melhor forma de descobrir algo novo para sua vida profissional. Para ele, que já trabalha há 10 anos no Polo Industrial de Manaus (PIM), a próxima experiência é para uma outra cidade.

“Como eu acompanho as redes sociais, essa oportunidade surgiu como algo novo para meu trabalho. É um processo muito desafiador, mas também enriquecedor. Fico muito feliz em poder participar do processo e acho importante a empresa ter se tornado parceira do melhor Sine do Brasil”, destaca Apolo.

