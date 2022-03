Feirão Limpa Nome Serasa já promoveu mais de 2,5 milhões de acordos no país, 191 mil na região Norte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Encerra nesta quinta-feira, 31, o Feirão Limpa Nome da Serasa, oportunidade para negociar os débitos com até 99% de desconto. A ação, que iniciou no dia 07 deste mês, já promoveu mais de 2,5 milhões de acordos, em todo o país, com descontos que chegam a um valor total de mais de R$ 4,5 bilhões. Na região Norte, foram fechados mais de 191 mil acordos, conforme o balanço parcial apresentado pela Serasa.

Continua depois da Publicidade

Até o momento, o Pará lidera o ranking de acordos fechados no Norte, com mais de 78 mil. O Amazonas vem em seguida, com cerca de 59 mil negociações realizadas, Rondônia com 16 mil, Tocantins com 11 mil, Amapá com 10 mil, Roraima com 9 mil e Acre com 8 mil.

No comparativo entre as regiões, o Sudeste alcançou volume total de 1,296 milhão de acordos realizados. O Nordeste ocupa a segunda posição, até o momento, com 486 mil negociações fechadas. O Sul já atingiu mais de 296 mil, o Centro-Oeste mais de 219 mil e o Norte 191 mil.

O valor médio da dívida por inadimplente, no Norte, é de R$ 3.398,16 – 15,52% menor do que a média nacional, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil elaborado pela Serasa e apresentado no início da campanha Feirão Limpa Nome.

Continua depois da Publicidade

O Pará aparecia com o maior valor médio de dívida da região (R$ 1.062,00), seguido por Amazonas (R$ 953,00). O segmento com maior índice de endividamento é o de utilities (contas básicas como água, luz e gás), com 33,2% do total da região.

O coordenador da Serasa, Thiago Ramos, explica que a campanha Feirão Feirão Limpa Nome foi lançada de forma emergencial, em março, motivada pelo alto número de inadimplentes no país, que chegou a 64,82 milhões, número próximo ao atingido no pico da pandemia de Covid-19, em abril de 2020. O valor total das dívidas atingiu R$ 260,7 bilhões – R$ 2 bilhões a mais do que em abril de 2020, quando ocorreu o auge do lockdown.

Continua depois da Publicidade

“Só na região Norte mais de 5,54 milhões de pessoas encontravam-se nessa situação, com débitos que alcançavam, no início da campanha, R$ 18,8 bilhões, atingindo 42,09% da população adulta”, afirmou.

Segundo a gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, o início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. “Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados”, ressaltou.

Continua depois da Publicidade

Durante a campanha, as dívidas podem ser negociadas com mais de 100 organizações parceiras da Serasa, entre bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos.

As negociações são realizadas muito rapidamente e de forma gratuita pelos canais digitais da Serasa – pelo site www.feiraolimpanome.com.br; App Serasa no Google Play e App Store; por ligação 0800 591 1222 ou pelo WhatsApp 11 99575-2096. Podem também ser feitas nas agências dos Correios de todo o país, que oferecem as mesmas condições de descontos especiais, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Alguns débitos são quitados por até R$ 100 ou R$ 50.

Sobre a Serasa

A Serasa tem como propósito revolucionar o acesso ao crédito no Brasil. Para isso, oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais que permitem que o consumidor consulte a sua pontuação de crédito (Serasa Score), negocie suas dívidas (Serasa Limpa Nome), solicite empréstimo e cartões de crédito (Serasa eCred), monitore seus dados (Serasa Premium) e mantenha sua própria carteira digital para pagamento de todo tipo de contas e contratação de serviços. Tudo isso de forma simples e acessível via aplicativo ou site.

Vencedora no Prêmio “Reclame Aqui” na categoria Soluções Financeiras por dois anos consecutivos (2020 e 2021), a empresa segue investindo em tecnologias para otimizar atendimento e atender os consumidores em todos os ambientes, inclusive fora do digital.

Para mais informações, visite www.serasa.com.br.