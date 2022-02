Governador determina criação de 2 mil vagas em cursos de qualificação profissional em Barcelos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Profissionalização com foco no empreendedorismo. Essa é a orientação do governador Wilson Lima para a programação de cursos de qualificação profissional que será implementada em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), este ano. Nesta quarta-feira (23/02), o governador determinou reforço nessa área com a criação de, pelo menos, duas mil vagas para habilitar a população ao mercado de trabalho e à abertura de pequenos negócios, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

“Nós estamos disponibilizando mais vagas de cursos profissionalizantes e são cursos gratuitos em que as pessoas, os estudantes, têm a oportunidade de participar de aulas teóricas e também de aulas práticas. E o detalhe é o seguinte: quem cursa no Cetam, quando sai de lá, já tem possibilidade de crédito na Afeam para abrir o seu próprio negócio”, frisou Wilson Lima que, além de turbinar o número de vagas do Cetam, determinou obras no prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Quem é certificado pelo Cetam pode acessar as linhas de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), destinadas especialmente a auxiliar quem deseja montar seu próprio negócio ou trabalhar como microempreendedor individual.

Atualmente, o Centro Tecnológico contempla todo o estado com seu programa de qualificação. Entre 2019 e 2021, foram abertas 158.393 vagas somente para o interior, de um total de 267 cursos técnicos (duração de 1/1,5 ano) e de qualificação profissional (duração de no máximo dois meses).

Em Barcelos, nesta quarta-feira, Wilson Lima inaugurou o novo aeroporto, anunciou um pacote de obras que contempla a recuperação do sistema viário e entregou benefícios aos agricultores familiares. Da comitiva, fazem parte os deputados estaduais Joana Darc, Therezinha Ruiz e Saullo Vianna, além de secretários estaduais, prefeitos do interior e vereadores.