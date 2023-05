Governo do Amazonas abre 19.640 vagas em cursos EaD pelo Cetam

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), oferece 19.640 vagas de acesso aos cursos de qualificação profissional, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

As inscrições, on-line, acontecem nesta quarta-feira (17/05), das 8h às 23h59 pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

O edital, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e cronograma do certame, está disponível no portal do Cetam https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

É importante que os candidatos leiam atentamente o documento para esclarecer todas as dúvidas para que, no dia da inscrição, não percam tempo no processo.