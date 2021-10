Governo do Amazonas divulga lista de 180 aprovados para cursos de qualificação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas divulga, nesta quarta-feira (20/10), a relação de selecionados para 180 vagas de cursos de qualificação, oferecidos por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Instituto Amazonense do Bem-Estar Social e Profissional (Iabesp).

A lista dos aprovados já está disponível no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br). O candidato selecionado deverá enviar os documentos de RG, CPF e comprovante de residência, em formato PDF para o e-mail: [email protected], até as 10h da quinta-feira (21/10).

Foram ofertadas neste edital 180 vagas para o curso de NR 10 e 12. A atividade inicia no sábado (23/10), com turmas de manhã e à tarde.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população, que todos os dias, através dos nossos canais de atendimento, procuram por cursos de qualificação.

“Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação para a geração de emprego e renda”, disse.

