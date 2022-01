Grupo farmacêutico abre 100 vagas para farmacêuticos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Maior rede de serviços farmacêuticos do norte do país, o Grupo Tapajós está selecionando, para contratação imediata, 100 profissionais da área de farmácia. As vagas, em regime intermitente, são para suprir a alta demanda de mão de obra nas redes de drogarias FarmaBem, Flexfarma e Santo Remédio.

“Queremos atender ao público da melhor forma possível, mas sem sobrecarregar nossos colaboradores, por isso estamos contratando mais farmacêuticos”, explica Elaine de Sousa Araújo, coordenadora de desenvolvimento organizacional da empresa.

Ela ressalta que os novos contratados irão atuar de forma alternada: aos domingos, feriados e durante a semana, nos dias e períodos em que precisem cobrir a ausência dos profissionais efetivos, seja por folgas, afastamentos por atestados ou mesmo férias.

“Eles terão todos os direitos garantidos pelas leis do trabalho no que concerne ao regime intermitente, inclusive carteira assinada”, reforça Elaine Sousa, ressaltando que essa também é uma excelente oportunidade para profissionais recém-formados, que precisam de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. “O farmacêutico entra no regime intermitente, cobrindo os titulares, e, a partir do seu desempenho, pode progredir para contrato por tempo integral, uma vez que sempre valorizamos a mão de obra que já é da casa na progressão de carreira”, enfatiza.

Um exemplo disso é Nidall Carvalho dos Santos, de 28 anos. Ele foi contratado no regime intermitente em março de 2021, e três meses depois foi promovido. “Eu era recém-formado e esse foi meu primeiro emprego. Aprendi muito durante as convocações, especialmente na parte de medicamentos. E graças a essa oportunidade hoje sou subgerente farmacêutico”, conta, incentivando outros profissionais a acreditarem no seu potencial.

Exigências e benefícios

Para o cargo são exigidos formação superior no curso de Farmácia, CRF ativo, pacote Office e curso de aplicação de injetáveis. Entretanto, caso o candidato não tenha essa última experiência, o próprio Grupo Tapajós disponibiliza treinamento in loco, com carga horária de 20 horas.

São oferecidos salário-hora, compatível com a média salarial da categoria, férias proporcionais com acréscimo de um terço; décimo terceiro salário proporcional, seguro de vida, vale transporte e refeição durante todas as convocações, mais bonificação por assiduidade.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 31 de janeiro, colocando no assunto a vaga a que desejam concorrer.

Os selecionados irão atuar em uma das três redes de drogarias do Grupo Tapajós em Manaus e demais cidades onde a empresa tem lojas: Porto Velho (RO), Belém (PA) e Boa Vista (RR), sendo a maioria das vagas para a capital do Amazonas.

Trabalho Intermitente

A modalidade de contrato de trabalho intermitente foi regulamentada pela Lei 13.467 de 2017, e sua regulamentação foi incluída na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por meio dos artigos 443, §3º e 452-A.

Com a pandemia, os modelos de trabalho se diversificaram e o regime intermitente ajudou a evitar o aumento da informalidade e do desemprego que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atingiu 12,9 milhões de pessoas em 2021.

“As dificuldades surgidas fizeram tanto trabalhadores quanto empresas, especialmente no varejo, buscarem novas opções de contratos, e o regime intermitente é um dos que mais se adequa à situação atual, devido à instabilidade econômica”, comenta a coordenadora de desenvolvimento organizacional do Grupo Tapajós, Elaine Sousa.

Para mais informações sobre as vagas no Grupo Tapajós, acesse este link.

* Com informações da assessoria de imprensa