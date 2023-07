IBGE abre concurso com mais de 7,5 mil vagas e salário de até R$ 3 mil; saiba como participar

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (4/7), o edital para contratação de temporários.

São mais de 7 mil vagas e remunerações de mais de R$ 3,7 mil para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

As inscrições são feitas pela internet e começaram às 10h de hoje. Os interessados poderão se inscrever até as 23h (horário de Brasília) de 19 de julho. O link para as inscrições é o do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – clique aqui, empresa organizadora das duas seleções. A taxa de inscrição é de R$ 42,20 para ambas as funções.

Para concorrer, em ambos os casos, será necessário apresentar o nível médio completo. No caso do supervisor, o candidato precisará ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B.

Conforme o edital de agente, os aprovados serão contratados pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por até três, e receberão iniciais de R$1.387,50.

LEIA O EDITAL DE AGENTE:IBGE 2023 PS 3 Agente de Pesquisa e Mapeamento

LEIA O EDITAL DE SUPERVISOR:IBGE 2023 PS 4 Supervisor de Coleta e Qualidade

Serviço:

Vagas: 7.548

Escolaridade: nível médio

Inscrições: 4/7 a 19/7

Taxa: R$ 42,20

Salário: de até R$ 3.758,00 (remuneração + vale alimentação)