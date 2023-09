Inscrições estão abertas para o Programa de incentivo ao empreendedorismo na Amazônia

Estão abertas as inscrições para a terceira edição deste ano do Gênese, programa gratuito de estímulo à cultura empreendedora por meio do qual os participantes aprendem, de forma prática e interativa, sobre inovação, negócios de impacto, bioeconomia e desenvolvimento de soluções que contribuam para a valorização da floresta em pé. O programa é voltado a moradores da Amazônia Legal interessados nesses temas, e pretende incentivar o potencial de talentos da região para empreender, além de impulsionar a pesquisa orientada a produtos e processos de impacto.

O programa faz parte da Plataforma Jornada Amazônia, projeto que busca estimular a criação de um pipeline de negócios inovadores para impulsionar o empreendedorismo inovador, estabelecer e qualificar conexões com o mercado, e fortalecer o ecossistema de inovação nos estados da Amazônia Legal. As inscrições vão até o dia 26 de setembro, por meio do site.

O Gênese dura quatro semanas e aplica uma metodologia gamificada, com os participantes interagindo em uma comunidade online por meio de uma plataforma que estimula o protagonismo para o empreendedorismo de impacto. Diversos conteúdos são disponibilizados em uma biblioteca virtual, em forma de videoaulas, podcasts, e vídeos envolvendo recursos como a realidade virtual. Na edição mais recente, a segunda de 2023, foram realizadas 49 horas de capacitações; e 236 oportunidades de cursos, vagas de trabalho e conteúdos relevantes foram compartilhadas pela comunidade de forma espontânea.

O programa Gênese já teve um total de 5.168 inscritos dos estados da Amazônia Legal, sendo 3.318 em 2023. Combinadas, as duas edições realizadas neste ano alcançaram nota de 9,7 no NPS (Net Promoter Score), em levantamento realizado com os participantes.

Objetivos e oportunidades do programa Gênese

Dentro da comunidade de formação do Gênese, a experiência é enriquecida com uma série de desafios pensados para desenvolver habilidades interpessoais essenciais na atividade empreendedora; como a prática do pensamento associativo, o engajamento em atividades de descoberta, a coragem de inovar, e o olhar de aprendizado para a diversidade.

A Semana Gênese sempre começa com um encontro online, o Papo do Gênese, com figuras relevantes do ecossistema local e nacional de inovação. Também é disponibilizada uma biblioteca digital com curadoria de conteúdos feita por práticos e acadêmicos nos temas. Às terças e quartas-feiras, são disponibilizados horários facultativos de trocas com os Embaixadores, ou seja, ex-participantes do Gênese que se mantêm em contato com a comunidade. Às quintas acontecem os quizzes, quando os conhecimentos são testados de forma interativa. Na sequência acontece a entrega dos desafios da semana, e, aos sábados, há a possibilidade de participar de um game exclusivo que simula a jornada do empreendedor, acelerando o aprendizado de competências essenciais ao empreendedorismo, inovação, e também de desenvolvimento pessoal.

Ao final do programa, os participantes que mais se destacarem ao longo das quatro semanas serão convidados para uma viagem de imersão para conhecer um ecossistema de referência no país. Entre os dias 21 e 25 de agosto, os 17 embaixadores selecionados nas duas primeiras edições de 2023 do Gênese viajaram a Florianópolis (SC) para conhecer o ecossistema de inovação da cidade. Além de palestras e atividades na ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), na Fundação CERTI e em outros espaços de inovação, os participantes também compareceram ao Startup Summit, um dos principais eventos nacionais para empreendedores, investidores e agentes da inovação no Brasil.

“Aprendi sobre estratégias para manter a floresta em pé através de experiências reais de bioeconomia, o que aumentou ainda mais minha paixão por soluções sustentáveis. Para mim, o Gênese se mostrou uma poderosa ferramenta para impactar jovens no início da carreira ou cursando graduação, estimulando-os a se tornarem uma geração mais inovadora e criativa”, resume a pesquisadora Hellen Almada, participante e agora também Embaixadora do programa.

A Plataforma Jornada Amazônia

O programa Gênese é a primeira das três etapas que compõem a Plataforma Jornada Amazônia, iniciativa realizada e coordenada pela Fundação CERTI e pelo Instituto CERTI Amazônia, com a coparticipação e investimentos do Bradesco, Fundo Vale, Itaú Unibanco e Santander. Até 2025, serão realizadas um total de dez edições do Gênese, cada uma com um mês de duração. A meta da Jornada Amazônia é ter cerca de 20 mil inscritos no total, chegando a pelo menos três mil participantes capacitados ao fim do período. As etapas seguintes da jornada empreendedora contempladas pela Plataforma são o foco dos programas Sinapse da Bioeconomia e Sinergia.

