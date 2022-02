Inscrições para concurso público da PGE-AM devem começar em 15 de fevereiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

As inscrições para o concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas devem começar na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro. Nesta quarta-feira (9), o governador Wilson Lima anunciou detalhes do edital.

Ao todo, o certame oferecerá 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência. As remunerações variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil mensais.

A previsão é que o documento com todas as regras do certame seja publicado ainda esta semana no Diário Oficial do Estado (DOE) e na página da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso. As inscrições começam na próxima terça-feira (15/02).

Os cargos são para 40 horas de trabalho semanais. O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. As vagas são para Manaus e Brasília. As provas serão realizadas na capital amazonense e a previsão é que ocorram no dia 17 de abril.

“A PGE é uma instituição fundamental na defesa dos interesses do Amazonas e, por isso, é tão importante realizarmos este concurso para termos mais servidores engajados nesta missão. É o primeiro concurso para provimento de cargos da atividade meio da PGE em 50 anos”, disse o governador.

Além do concurso para provimento de cargos da atividade meio, está em fase de finalização o edital para provimento do cargo de Procurador do Estado.

A maior parte das vagas é para o cargo de Analista Procuratorial, com um total de 20 cargos. Na sequência, aparece o cargo de Assistente Procuratorial, com 15 vagas disponibilizadas.

Ao todo, são 11 cargos diferentes abertos para seleção de novos servidores. São eles Analista Procuratorial; Técnico em Gestão Procuratorial, nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Contabilidade, Perícias e Avaliações Imobiliárias, Controle Interno, Administração, Informática e Processamento de Dados; e Assistente Procuratorial (nível médio).

Remunerações

O cargo com maior remuneração é o de Analista Procuratorial, com ganhos de R$ 7.338,30. Depois, fica o cargo de Técnico em Gestão Procuratorial, com salário mensal de R$ 5.728,20.

Para os cargos de assistente Procuratorial, nível médio, a remuneração mensal é de R$ 3.864,24.