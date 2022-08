Inscrições para cursos do Cetam começam na quarta-feira (10)

Redação AM POST

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai ofertar 9.515 vagas em cursos de Qualificação Profissional para os municípios do interior do Amazonas. As vagas são para aulas na modalidade presencial.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Cetam, as inscrições começam na quarta-feira (10), a partir das 6h, e encerram no dia 15, às 23h59 através do site cursos.cetam.am.gov.br.

O edital, com todas as informações sobre o processo, está disponível no site do Cetam.

Para aqueles que ainda não têm cadastro no Portal do Candidato, a realização antecipada do procedimento agiliza a inscrição nos cursos.

Continua depois da Publicidade

Para isso, é necessário acessar inscricao.cetam.am.gov.br e seguir os passos solicitados.