Inscrições para estágio na Procuradoria Geral do Estado encerram nesta sexta

Encerram-se nesta sexta-feira (13/05) as inscrições para o processo seletivo de estágio administrativo na Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM). Estudantes que cursam a partir do 2º período do ensino superior em administração, contabilidade, economia, tecnólogo em serviços judiciais e notariais ou tecnólogo em gestão pública, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o título “Estágio Administrativo”.

Segundo a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da PGE-AM, procuradora Clara Maria Lindoso e Lima, os candidatos selecionados nesta primeira fase serão convocados, por meio do WhatsApp ou e-mail, para elaborar uma redação e, posteriormente, para uma entrevista. Após o resultado final, os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da PGE-AM.

Domínio em Word e Excel, aptidão para manuseio de sistemas, proatividade, capacidade analítica e boa comunicação verbal e escrita, serão os diferenciais na seleção. O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 640 e vale-transporte no valor de R$ 167,20, mediante carga horária de seis horas diárias, no horário das 8h às 14h.