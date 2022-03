Inscrições para o concurso público da Sefaz-AM encerram nesta segunda-feira (14)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As inscrições para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM) terminam nesta segunda-feira (14) e podem ser realizadas pela internet (CLIQUE AQUI) ou na sede da Sefaz-AM, na Avenida André, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O certame oferece 210 vagas de nível médio e superior para todos os cargos do órgão. Os salários variam de R$ 5 mil a R$ 23,5 mil.

As provas estão previstas para os dias 7 e 8 de maio deste ano em Manaus e municípios da região metropolitana da capital, conforme edital.

O concurso é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora das provas. De acordo com a presidente da Comissão Especial de Concurso Público da Sefaz-AM, Aline Pontes, as inscrições devem ser abertas no dia 14 de fevereiro e poderão ser realizadas pela internet. Também haverá um posto para inscrição na sede da Sefaz-AM, na avenida André, 150, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O valor das inscrições será de R$ 80 para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual; R$ 135 para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais; e R$ 125 para os demais cargos (Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, Técnico da Fazenda Estadual).