Inscrições para o concurso público do Detran-AM serão abertas nesta terça-feira (8)

Redação AM POST

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), abre amanhã (08/03) as inscrições para o concurso público. Serão ofertadas 183 vagas, sendo 60 para cargos de nível médio e 123 para nível superior. O prazo para se candidatar a uma vaga vai até as 22h do dia 6 de abril.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 65, para os cargos de nível médio, e de R$ 75, para os de nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.300 (nível médio) a R$ 5.500 (nível superior).

O edital e as inscrições estarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no endereço www.ibfc.org.br.

Vagas

Para o nível médio serão disponibilizadas vagas para Técnico Administrativo (40), Técnico de Informática (10) e Técnico Vistoriador de Veículos (10).

No nível superior, as vagas disponíveis são para Administrador (3), Agentes de Trânsito (55), Analista de Sistema de Informação (3), Analista Jurídico (4), Arquiteto (1), Arquivista (1), Assistente Social (1), Comunicação Social (1), Contador (2), Designer (1), Economista (1), Engenheiro com Especialização em Trânsito (1), Estatístico (1), Examinador de Trânsito – CNH Categoria AB (7), Examinador de Trânsito – CNH Categoria AD (23), Examinador de Trânsito – CNH Categoria AE (10), Médico com Especialização em Medicina de, Tráfego ou Perícia de Trânsito (2), Pedagogo (1), Perito de Acidente de Trânsito (3) e Psicólogo com Especialização em Trânsito (2).

Provas

As provas objetiva e discursiva serão realizadas em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé, respectivamente distantes 1.160, 590, 369, 1.108 e 523 quilômetros da capital, no dia 15 de maio.