Locais de prova do concurso da PM do Amazonas são divulgados; confira

Redação AM POST

Foram divulgados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame, os locais de prova para o concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. As provas objetivas estão marcadas para o dia 6 de fevereiro das 8h às 11h30, para Aluno Soldado e das 15h às 19h30, para Aluno Oficial.

Para o concurso da PMAM, o edital traz as 1.350 vagas divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior). E para o concurso do CBMAM, as 453 vagas são divididas em duas categorias: são 53 vagas para 2º tenente bombeiro militar, de nível superior, e 400 vagas para soldado bombeiro militar (nível médio).

Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, física, psicológica e social. De acordo com as informações que constam no edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 35 anos de idade completos, para concorrer a uma das vagas.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde).