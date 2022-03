Locais de prova do concurso público da SSP-AM estão disponíveis para consulta; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os locais de prova do concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) já estão disponíveis para consulta, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). São mais de 26 mil candidatos inscritos no certame, que ocorre no próximo domingo (13/03). O concurso foi anunciado pelo governador Wilson Lima, como parte do investimento do programa “Amazonas Mais Seguro”.

Os candidatos podem fazer a consulta por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos. A prova do concurso será aplicada em 56 escolas da capital.

Ao todo, serão disputadas 150 vagas, sendo dez vagas para Técnico de Nível Superior e 140 para Assistente Operacional (Nível Médio). Para o primeiro cargo, 3.965 pessoas estão inscritas. Já para o segundo, foram 22.654 inscrições.

Os portões abrem às 11h30 e fecham às 12h45 para todos os candidatos. As provas iniciarão às 13h.

Remuneração

As remunerações básicas oferecidas pela SSP-AM variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior). Para o cargo de técnico de nível superior, 3.965 pessoas estão inscritas para a disputa. E para o assistente operacional, foram 22.654 inscrições.

A seleção para os cargos engloba cinco etapas classificatórias, que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social.

Técnico de Nível Superior

O cargo abrange as funções de planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos; utilizar materiais e outros insumos, estabelecendo princípios, normas e funções para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços, dentro da área de atuação; coordenar as equipes de trabalho dentro da área de sua formação; analisar e emitir pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação.

Assistente Operacional

Tem como funções executar e desenvolver, sob supervisão, tarefas de execução de atividades técnicas profissionais, de acordo com sua área de atuação; executar trabalhos relativos ao monitoramento de câmeras de vigilância e atendimento dos serviços disponibilizados à população, referentes à segurança pública; atendimento ao público nos diversos órgãos integrantes do sistema de segurança do Amazonas; executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação.