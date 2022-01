Marinha abre inscrições para concurso da Escola Naval

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi lançado o edital do concurso para a Escola Naval, a instituição de ensino superior da Marinha do Brasil. São 20 vagas para quem tem o ensino médio, sendo 12 para mulheres e oito para homens. As inscrições podem ser feitas entre os dias 17 de janeiro e 13 de fevereiro no site Ingresso na Marinha. A remuneração mensal durante o Curso de Graduação é de R$1.574,12.

Para concorrer, é preciso ser brasileiro (a) nato (a), não ser casado (a) ou não ter união estável, não ter filhos, ter 18 anos completos e menos de 23 no dia 30 de junho de 2023, entre outros requisitos.

Confira etapas do concurso

A primeira etapa do concurso será uma Prova Escrita Objetiva (PO) que ocorrerá em dois dias subsequentes. No primeiro, serão cobradas 40 questões, sendo 22 de Matemática e 18 de Inglês, cada uma valendo 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

No segundo dia, com a mesma duração, igual quantidade de questões e mesmo valor de cada uma, serão 22 de Física e 18 de Português e Redação. Após isso, caso seja aprovado, o candidato passará pelos Eventos Complementares (EVC), que são a Verificação de Dados Biográficos (VDB); a Inspeção de Saúde (IS); o Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); a Avaliação Psicológica (AP); a Verificação de Documentos (VD); e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Serviço:

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa de inscrição: R$100

Informações sobre a Escola Naval – http://bit.ly/formasdeingressoen