Marinha abre processo seletivo com 750 vagas para Manaus e outras cidades

A Marinha do Brasil abriu as inscrições do novo edital para o preenchimento de 750 vagas na função de Aprendiz Marinheiro. O prazo seguirá aberto até 13 de junho.

De acordo com o documento, as oportunidades são apenas para homens.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados deverão ser do sexo masculino e ter 18 anos ou menos de 22 até o primeiro dia do mês de janeiro de 2022. Além disso, é requisito ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano, possuir altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Durante o curso de formação, o formando recebe, mensalmente, a quantia de R$1.303,90, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 correspondentes ao adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Já como aprendiz, o aluno fará jus a uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.398,30 sendo R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 correspondentes ao adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

Inscrição Concurso Marinha 2021 – Aprendiz

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 24 de maio e 13 de junho de 2021, por meio do site de ingresso da instituição. A taxa de inscrição vai custar R$40.

O interessado também pode, caso prefira, realizar a inscrição por meio dos postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital.

Provas Concurso Marinha 2021 – Aprendiz

A Marinha do Brasil ainda não revelou a data exata das provas do concurso. Entretanto, o órgão confirmou que a previsão é que os exames sejam aplicados na segunda quinzena de julho.

A primeira etapa do concurso será a prova objetiva, que terá 50 questões de múltipla escolha, distribuídas em 4 blocos. A prova contará com 15 questões de Português; 15 questões de Matemática; 15 questões de Ciências (Física e Química); e 5 questões de Inglês. A prova terá 4 horas de duração.

Os exames serão aplicados nas cidades de Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos (SP).

A prova objetiva do concurso vai contar com dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

As demais etapas de seleção serão Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

