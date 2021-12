Marinha abre processo seletivo com vagas para Manaus e Tabatinga no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias, com oferta de 29 vagas para atuação nas cidades de Manaus e Tabatinga, no Amazonas; e de Porto Velho, em Rondônia.

Continua depois da Publicidade

As oportunidades são destinadas para pessoas com nível fundamental (cursos correspondentes à educação profissional de Formação Inicial Continuada de Trabalhadores- FIC) e nível médio/ técnico. As inscrições podem ser feitas até o dia 09 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet, no site https://www.marinha.mil.br/com9dn, no link: “Serviço Militar Voluntário”.

As vagas disponíveis são para pessoas de ambos os sexos, com mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade, até a data da sua incorporação, além dos pré-requisitos discriminados no Aviso de Convocação do Processo Seletivo. Há vagas nas seguintes áreas:

Apoio a saúde para prestação do SMV como cabo (CB):

Enfermagem

1 vaga – Manaus/AM Continua depois da Publicidade Nutrição e Dietética

1 vaga – Manaus/AM Área Industrial para prestação do SMV como Cabo (CB):

Eletrotécnica

1 vaga – Manaus/AM Continua depois da Publicidade Metalurgia

7 vagas – Manaus/AM Motores

6 vagas – Manaus/AM Continua depois da Publicidade Motores

1 vaga – Tabatinga/AM Para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE):

Marcenaria

2 vagas – Manaus/AM Área Administrativa para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE):

Arrumador

1 vaga – Manaus/AM Os voluntários às vagas da área administrativa, para função de Arrumador deverão possuir C-FIC do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer, com cursos que contemplem atividades de auxiliar de garçom, camareiro em meios de hospedagem e copeiro. Motorista

2 vagas – Manaus/AM Os voluntários às vagas da área administrativa, para função de motorista de viaturas administrativas deverão possuir C-FIC do Eixo Tecnológico de Infraestrutura, com cursos que contemplam atividades de transporte.

Área Apoio para prestação do SMV como Cabo (CB): Administração

5 vagas Manaus/AM

As Praças que ingressam na MB pelo Serviço Militar Voluntário fazem parte da 2ª Classe de Reserva da Marinha (RM2) e recebem remuneração atinente à sua graduação, seja Marinheiro Especializado (ensino fundamental) ou Cabo (médio/técnico), além de terem acesso a diversos benefícios como alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, religiosa, psicológica, entre outros.

Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Recrutamento Distrital do Com9°DN, no seguinte telefone: (92) 2123-2278, no e-mail: [email protected], ou por meio do QR Code: