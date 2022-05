Marinha publica edital de concurso para engenheiros com salário de R$ 11 mil

Redação AM POST

A Marinha do Brasil (MB) publicou o edital do Concurso de Admissão ao Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As vagas serão para o sexo feminino e para o sexo masculino. Dos demais requisitos destacam-se também que o candidato seja brasileiro nato e tenha menos de 35 anos no dia 30 de junho de 2023.

As inscrições acontecerão exclusivamente pelo site Ingresso na Marinha, no período de 4 a 17 de julho. Este ano o concurso abriu 24 vagas de nível superior com taxa de R$ 140.

Vagas

• Engenharia Aeronáutica;

• Engenharia Civil;

•Engenharia de Produção;

• Engenharia de Sistemas de Computação;

• Engenharia de Telecomunicações;

•Engenharia Elétrica;

• Engenharia Eletrônica;

• Engenharia Mecânica;

• Engenharia Mecânica de Aeronáutica;

• Engenharia Naval;

• Engenharia Nuclear;

• Engenharia Química

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

Conheça as etapas para concorrer sua vaga para o Corpo de Engenheiros da Marinha

O Concurso Público (CP) tem por sua iniciação a primeira fase que conta com Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais, com 20 questões, e uma Redação com duração de quatro horas.

Na segunda fase será aplicada uma Prova Escrita Discursiva de Conhecimentos Profissionais e uma Tradução de Texto, com duração total de 5 horas.

Todos os candidatos inscritos realizarão a prova da primeira fase, entretanto, somente realizarão as provas da segunda fase, os candidatos aprovados com as maiores notas na Prova Objetiva, até o limite do número correspondente a 10 vezes o número de vagas previstas, considerando-se os empates na última posição.

Já os Eventos Complementares são: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Prova de Títulos (PT), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD), Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH) e o Período de Adaptação (PA).

Serviço

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa: R$ 140