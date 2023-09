MPF abre seleção para contratação de estagiários; saiba como participar

Estão abertas, até 15 de setembro, as inscrições para o 3° processo seletivo de estagiários no Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas. As vagas são destinadas aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em direito para contratação e formação de cadastro reserva. A aplicação da prova será realizada em duas etapas, sendo a primeira on-line e a segunda presencial.

A ficha de pré-inscrição, disponibilizada no site do órgão, precisa ser preenchida pelos candidatos interessados até às 18h do dia 15 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para confirmar a inscrição, também é preciso preencher o formulário de envio de documentos disponibilizado no site. Deve ser anexado o documento de identidade com foto, CPF, declaração de escolaridade expedida pela Instituição de ensino conveniada, informando que o aluno está regularmente matriculado. O documento deverá conter assinatura digital ou código de autenticidade, além de demais declarações solicitadas no edital. O candidato que deixar de enviar os documentos no período de confirmação, terá sua inscrição cancelada.

A lista de inscritos confirmados será divulgada no site do MPF, na aba Processos Seletivos, após o encerramento do período de inscrições.

Veja matéria recomendada Fique por dentro das últimas notícias do Amazonas

Provas

As provas serão aplicadas em duas etapas, a primeira objetiva e no formato on-line, em 27 de setembro. Os candidatos aprovados nessa etapa seguirão para a prova subjetiva presencial, realizada em 15 outubro, em local a ser divulgado posteriormente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conteúdo programático das provas objetiva e subjetiva, os requisitos exigidos e demais detalhes podem ser acessados no Edital Nº 30, de 04 de setembro de 2023.

Sobre o estágio

Os candidatos aprovados no processo seletivo receberão bolsa-estágio referente à jornada semanal de 20 horas. Para os estagiários de graduação em direito, a bolsa é de R$ 976,00. Já para os estagiários de pós-graduação, o valor da bolsa é de R$ 1.952,00. Os estagiários receberão ainda auxílio-transporte no valor de R$ 11,00 por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os aprovados serão lotados nos ofícios e setores da Procuradoria da República no Amazonas (PR-AM) e nos ofícios da Procuradoria da República no Município de Tefé (PRM-Tefé), que funciona fisicamente nas dependências da PR-AM, em Manaus.

Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico: http://www.mpf.mp.br/am/estagie-conosco.