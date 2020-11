Prefeitura de Manaus convoca 210 profissionais de enfermagem, para reforçar o combate à Covid-19

Redação AM POST

Mais 210 profissionais da área de enfermagem estão sendo convocados pela Prefeitura de Manaus para atuar no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19. A medida faz parte das ações determinadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, para o enfrentamento da pandemia na capital. A convocação foi publicada na edição 4.970 , do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 19/11.

“A pandemia ainda não acabou e esse inimigo invisível, o novo coronavírus, continua no meio de nós. Não temos medido esforços para combatê-lo e o reforço de profissionais vai ampliar os atendimentos na rede municipal de saúde, para que mais pessoas possam ser cuidadas e curadas”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Estão sendo chamados 80 enfermeiros e 130 técnicos de enfermagem, para reforçar os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) e a contratação desses profissionais será temporária.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, disse que a convocação está sendo feita pelo cadastro de reserva da Semsa. “É de suma importância, neste momento, a contribuição desses profissionais para a saúde da nossa população. O prefeito Arthur Neto nos determinou que adotássemos todas as medidas necessárias para combater esse vírus”, afirmou.

Os candidatos selecionados deverão comparecer, no período de 19 a 26 de novembro de 2020, à sede da Semsa Manaus, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.695, bairro Adrianópolis, na Gerência de Gestão do Trabalho (GTRAB), no horário de 8h às 15h, para os procedimentos pré-admissionais.

A Semsa orienta que os candidatos devem comparecer ao local usando máscaras e portando a documentação necessária em envelope.

