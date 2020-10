Prefeitura de Manaus inicia inscrições para o Programa Bolsa Idiomas 2021/1

Redação AM POST

As inscrições para o Programa Bolsa Idiomas (PBI) 2021/1, da Prefeitura de Manaus, têm início a partir das 10h desta segunda-feira, 26/10, com mais de 29 mil bolsas para sete idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. Os interessados poderão se inscrever até o dia 4/11, pelo site bolsa.manaus.am.gov.br.

Com bolsas parciais (50% e 75%) e integrais (100%), o PBI concederá 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Para participar do processo seletivo, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos: residir na cidade de Manaus; ter idade igual ou superior a 16 anos; possuir renda familiar per capita não excedente a dois salários mínimos e meio; estar cursando ou haver concluído o ensino médio; não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público; firmar compromisso de desenvolver atividades de contrapartida, sem ônus para o município.

“As bolsas contemplam, além das mensalidades, a taxa de matrícula e o material didático por todo o tempo de duração do benefício”, ressaltou Stela Cyrino, diretora-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão gestor dos programas socioeducacionais do município, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

A seleção começará a partir da inscrição eletrônica, na qual o candidato preencherá o formulário de inscrição por meio do site e emitirá a declaração de renda familiar; depois seguirá para a classificação, a ser realizada pelo órgão coordenador do programa, por meio do cruzamento de dados no sistema; e, por último, a apresentação dos documentos, etapa em que o candidato confirma os dados informados no ato da inscrição. O PBI divulgará novas informações em breve sobre a realização da última etapa.

Para a edição de 2021/1, o Programa Bolsa Idiomas entrou em parceria com 13 escolas de idiomas: Digital da Amazônia, Multcursos, My Way Abroad, Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, Cultura Inglesa, Dom Bosco, Get It Academy, ICBEU Manaus, Inglês e Companhia, Santa Teresa Idiomas, United Idiomas e Yes! Idiomas.

Melhorias

O Programa Bolsa Idiomas foi criado em 2013, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e otimizado ao longo dos anos. Uma das grandes mudanças aconteceu em 2018, quando uma revisão na legislação permitiu a inclusão de cinco novos idiomas, permanecendo até hoje a quantidade de idiomas disponíveis para oferta. Além disso, uma revisão no edital do programa também permitiu dividir as bolsas em duas categorias para dar ênfase à renda mais baixa. Atualmente, o PBI oferece bolsas integrais para pessoas com 1,5 salários mínimos per capita e bolsas parciais para pessoas com 2,5 salários mínimos per capita, com o propósito de alcançar uma maior parte da população pretendida.

Atendimento

Para dúvidas em relação ao processo de inscrição, a Espi/Semad disponibiliza os números (92) 98855-2133 / 1041 / 1056 e (92) 98844-5657, para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

