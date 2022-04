Prefeitura de Manaus inicia processo para a contratação de 3 mil estagiários

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus deu início ao processo para a contratação de 3 mil estagiários, como parte das ações para a promoção da integração escola-empresa-governo, em complementação ao ensino e para preparação ao trabalho. O ponto de partida foi a publicação, na edição nº 5.318, do Diário Oficial do Município (DOM), da última terça-feira, 5/4, do edital para o credenciamento de instituições sem fins lucrativos, para atuarem como agentes de integração especializados no recrutamento e seleção de estudantes de nível médio e superior.

Serão 2,5 mil vagas para estudantes de nível superior e 500 de nível médio, com bolsas no valor de R$ 600 para nível superior, e R$ 300 do nível médio. Nos dois casos, a carga horária é de 20 horas semanais e todos receberão ainda auxílio-transporte no valor fixo de R$ 132 por mês.

Todo o processo para o credenciamento das instituições é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). O secretário do órgão, Ebenezer Bezerra, explica que a contratação dos estagiários pela Prefeitura de Manaus estava sendo feita por meio de processo seletivo, por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AM).

“No ano passado, nós levamos ao TCE a necessidade de que essa contratação seja feita por meio de institutos de integração, que fazem essa intermediação. Nós celebramos um novo Termo de Ajustamento de Gestão, que autoriza a prefeitura a assim proceder. Com base nisso, publicamos o edital abrindo o credenciamento para a seleção dos institutos que farão a intermediação e contratação dos estagiários, que vão atuar em várias secretarias da administração municipal, melhorando, e muito, a qualidade na prestação dos serviços”, informa.

As instituições contratadas irão atuar como agentes de integração de estágio, fazendo a interlocução entre os órgãos, as intuições de ensino e os estudantes, além do recrutamento, a seleção, a operacionalização e a administração de todo o processo do estágio remunerado.

Credenciamento

O recrutamento de estudantes ocorrerá por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), de ampla divulgação, constituído por duas etapas: análise curricular e avaliação do coeficiente de rendimento escolar ou acadêmico, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A instituição deverá divulgar em seu site, a lista de classificação geral, com nome e número do Registro Geral de todos os candidatos inscritos para o mesmo curso e período, em ordem decrescente dos selecionados, e também a lista dos aprovados, dentro do número de vagas de estágio.

As instituições interessadas podem retirar a cópia do edital e do projeto básico no protocolo da Semad até o dia 12/4/2022 (sexta-feira), no horário das 8h às 14h, devendo levar, obrigatoriamente, dispositivo de armazenamento externo (tais como: pendrive, CD-ROM, DVD), ou, ainda, solicitar por e-mail, pelo endereço eletrônico: [email protected]

A proposta de credenciamento deverá ser entregue, juntamente com os demais documentos informados no edital, no período de 13 a 19/4, diretamente na sede da secretaria.