Prefeitura de Manaus publica resultado preliminar do PSS da Semed; confira

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com total de 400 vagas para educadores, de acordo com a publicação no Diário Oficial do Município (DOM) dessa segunda-feira, 17/1, Edição nº 5.265. Foram destinadas 300 vagas, visando à contratação de professor substituto para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 100 para pedagogo nas unidades de ensino localizadas nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Leste I, Leste II e rural (rodoviária e ribeirinha).

A partir da data de publicação dos resultados, os candidatos terão o prazo de dois dias para recurso (terça e quarta, 18/1 e 19/1), por meio do link: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed, acessando a opção “interposição de recursos”. Após esse período, a comissão do PSS vai apreciar os recursos interpostos pelos candidatos que se sentiram prejudicados.

O resultado dos recursos será publicado junto com a homologação do Processo Seletivo. As convocações serão de acordo com a necessidade da secretaria. O Processo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, explicou o trabalho realizado pela secretaria de oportunizar o processo para os educadores integrarem a rede municipal de ensino, mas dentro das exigências de uma educação de qualidade no município de Manaus, determinada pelo prefeito David Almeida.

“É um processo seletivo muito importante para a Semed. São 400 profissionais que vão melhorar a atuação pedagógica da nossa rede. Tivemos aproximadamente 10 mil pessoas inscritas, e essa metodologia de seleção foi isenta, sendo usado o sistema de inteligência artificial, que conta com uma comissão bem isenta para a definição em caso de empate. Nós trabalhamos os selecionados de forma muito correta, isso é muito importante para termos profissionais de qualidade”, comentou.

Para o chefe de Divisão de Pessoal, Thiago dos Santos Correia, o processo destaca o trabalho pela divisão na questão do PSS, mas, principalmente, os futuros profissionais de educação que vão fazer parte da rede municipal no processo de ensino aprendizagem.

“O processo seletivo foi realizado para essas áreas e zonas, porque não temos mais candidatos no Cadastro de Reserva do Concurso Público de 2017, que está vigente até 24 de janeiro de 2023. O PSS é uma seleção emergencial, algo para socorrer a secretaria, que tem como principal objetivo levar educação de qualidade para a cidade de Manaus. A divisão de Pessoal, que é o setor que organiza o processo, é formada por uma equipe comprometida com nosso principal foco, que são os alunos”, contou.