Processo Seletivo oferece vagas para jovens em busca do primeiro emprego com salário de R$ 1,2 mil no Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), lançou, na sexta-feira (06/05), Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de 50 vagas ofertadas exclusivamente para quem busca o primeiro emprego, sendo 45 para ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência (PcD), com salário de R$ 1.212,00.

Os 50 candidatos selecionados irão atuar no Projeto Novo Idam, que visa apoiar o desenvolvimento rural e sustentável do Amazonas. Além disso, esses jovens terão a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. A intenção da parceria com a Aadesam é complementar o quadro multidisciplinar do Idam, como destaca o diretor-presidente do Instituto, Tomás Sanches.

“Temos uma demanda muito grande de produtores, agricultores familiares e pescadores necessitando de assistência técnica, em virtude do investimento que o Governo do Estado tem dado ao setor primário, seja através das aquisições ou aplicação de crédito rural. Esse projeto vai possibilitar qualidade no atendimento e um maior alcance em todo o Amazonas”, enfatizou Sanches.

A coordenadora da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, Jucianny Gomes, ressalta a importância de abrir oportunidades para o interior do Amazonas.

“Diferente dos outros processos seletivos voltados para o primeiro emprego, esse projeto é o primeiro que abre oportunidade para o interior do estado. Ao todo são 50 vagas distribuídas para Manaus e os municípios de Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo, Manaquiri, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manacapuru, Autazes e Novo Airão. As vagas são destinadas para o cargo de auxiliar administrativo, com remuneração de um salário mínimo, mais vale alimentação”, destaca Jucianny.

Como participar

O Edital do PSS nº 009/2022 e o link para inscrição estão disponíveis no site da instituição (www.aades.am.gov.br), na aba Processos Seletivos. As inscrições iniciam na terça-feira (10/05) e serão realizadas inteiramente pela internet. Para participar do PSS, o candidato deve ter idade a partir de 18 anos, ter o curso de informática básica e Ensino Fundamental completo. As vagas são destinadas tanto para a capital quanto para o interior.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma de atividades disponibilizado no edital, assim como devem estar atentos aos prazos. Qualquer alteração no andamento do PSS será divulgada no site www.aades.am.gov.br.