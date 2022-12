Rede de supermercados abre vagas de emprego em Manaus; saiba como participar

Redação AM POST

O Grupo DB, maior empresa do setor de supermercados do Norte do país, está com 20 vagas de trabalho em aberto para Pessoas Com Deficiência (PCDs).

“Os candidatos não precisam ter obrigatoriamente experiência, visto que a empresa oferece treinamento específico para cada uma das funções conforme o perfil das vagas a serem preenchidas”, afirmou a diretora de recursos humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

Os candidatos podem fazer as inscrições através do site https://dbsupermercados.com.br/ opção Trabalhe Conosco. As vagas são para diversas funções e os candidatos selecionados serão distribuídos para várias unidades da empresa na capital.