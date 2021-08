Rede de supermercados contrata mais de 300 pessoas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A parceria entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e a rede de supermercados Assaí Atacadista ganhou destaque, com a inauguração da nova unidade comercial, localizada na avenida Torquato Tapajós, Flores, zona Centro-Sul, nesta terça-feira, 24/8.

Continua depois da Publicidade

Mais de 300 funcionários do estabelecimento, recém-inaugurado, foram selecionados e capacitados pelo Sine Manaus em um processo que iniciou em maio deste ano.

“A rede de supermercados colocou à disposição todas as suas vagas para a contratação dessas pessoas, que movimentam a economia local. Em nome da Prefeitura de Manaus, só temos a agradecer a oportunidade de ter participado do processo e ter visto o bom trabalho que é feito dentro do Sine Manaus sendo reconhecido e desejar sucesso à rede atacadista, e que mais parcerias sejam realizadas”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O processo seletivo atendeu às recomendações de prevenção sanitária, contra a Covid-19, por isso ocorreu de forma on-line, seguindo as etapas de cadastro, teste, entrevista com o setor de Recursos Humanos (RH), entrevista com gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e contratação.

Continua depois da Publicidade

Esta é mais uma ação do Sine Manaus que atua para promover a integração da população no mercado de trabalho em parceria com empresas privadas que buscam profissionais capacitados. Enquanto as empresas oferecem as vagas, o Sine Manaus oferece o serviço de recrutamento e seleção dos interessados gratuitamente.

“Vamos continuar focando em captar mais vagas de emprego, e agora com a presença mais forte das de nível superior para colocar à disposição da população. Além disso, continuaremos dando condições para o trabalhador se capacitar cada vez mais”, completa o titular da Semtepi.

Continua depois da Publicidade

Expansão

O Assaí Atacadista é uma rede brasileira de atacado de autosserviço, que possui 188 lojas com mais de 50 mil colaboradores. Em Manaus, o Assaí está presente nos bairros Aleixo, Novo Aleixo e Flores. A nova unidade faz parte do projeto de expansão da rede e possui um conceito moderno de supermercado. Houve um investimento de R$ 71 milhões para a instalação da nova unidade.