Rede de Supermercados está contratando em Manaus; confira

Redação AM POST

O Grupo Nova Era está com mais de 50 vagas de emprego, em mais de 10 áreas. As novas contratações são para reforçar o quadro de colaboradores, nos diferentes segmentos em que o grupo atua.

Entre os cargos que serão selecionados estão aprendiz, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria, operador de cobrança, agente de telemarketing, analista de crédito, encarregado do setor de frutas, legumes e verduras (FLV), analista de desenvolvimento jr, vendedor interno,, atendente, fiscal de prevenção e perdas e corretor de produtos financeiros.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar no site www.supernovaera.com.br. Neste canal são divulgadas regularmente as oportunidades oferecidas pela empresa. Os candidatos devem acessar o item “Trabalhe Conosco”, no final do site. Em seguida, basta escolher a vaga que pretende concorrer, preencher o formulário de inscrição e anexar o currículo. Os candidatos selecionados pelo currículo serão chamados pelo setor de Recursos Humanos (RH) para as próximas etapas do processo.

O Grupo Nova Era, que já atua nos segmentos de atacado e varejo, com as marcas Super Nova Era, Pátio Gourmet e Barato e Pronto, vem expandindo os negócios e agora opera também nas áreas de energia solar e financeira, com o Teu Card, cartão próprio da rede.

Em Manaus, o grupo mantém 03 unidades do Pátio Gourmet, 09 da marca Barato e Pronto e 10 lojas do Super Nova Era. Em Boa Vista, Roraima, são duas unidades do Super Nova Era e, em Porto Velho, Rondônia, são mais três.