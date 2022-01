Semed convoca 130 professores aprovados em processo seletivo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus convoca 130 candidatos selecionados, por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do edital 001/2021, para professor substituto do ensino de Ciências e Matemática em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Esta é a terceira chamada do certame que chega ao total de 250 convocados. A convocação consta no Diário Oficial de Município (DOM) na edição 5.268, páginas 35 e 36, de quinta-feira, 20/1.

O selecionado deverá aguardar e-mail enviado pela Comissão de Investidura, com orientações quanto ao procedimento de posse. As orientações serão enviadas ao endereço e-mail cadastrado pelo candidato na inscrição do certame. O período para entrega de documentação é de 21/1 a 4/2, no horário das 8h às 12h. A documentação completa está descrita no do Edital nº 001/2021-Semed, publicado no Diário Oficial do Município nº 5.126, de 24/6/2021.

A convocação ocorreu tendo em vista necessidade da rede municipal de ensino de profissionais para a parte funcional das escolas, de acordo com o subsecretário de gestão administrativa da Semed, Lourival Praia. “Tudo funcionou de forma correta e bem planejada, fruto do trabalho do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino. Foi um amplo Processo Seletivo onde se inscreveram mais de 10 mil profissionais. A gente precisa desses servidores para iniciar o ano letivo agora em fevereiro. Essa seleção foi feita de forma isenta, onde tivemos um sistema de inteligência artificial fazendo o procedimento”, completou Lourival.

De acordo com a assessora da Divisão de Pessoal, Elisângela Bastos, o procedimento de entrega de documentos será realizado de forma remota. “Cada convocado terá uma atendente para lhe ajudar com os procedimentos a partir do e-mail e WhatsApp. Se o candidato não receber o e-mail até a tarde desta sexta-feira, 21/1, este deve entrar em contato com o endereço comissã[email protected] e informar o nome completo e CPF”, explicou Elisângela.

Documentos

O candidato deverá apresentar para posse, os seguintes documentos: duas fotos 3 X 4 recentes; Certidão de Nascimento, se solteiro; Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável; Carteira de Identidade; e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);Título de Eleitor; Comprovante de votação da última Eleição (1º e 2º turnos) ou Certidão de Quitação Eleitoral; h) PIS / Pasep / Cartão Cidadão; Certificado Militar (sexo masculino).

Além de Diploma de Graduação; Histórico Escolar da Graduação; Inscrição no Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física; Comprovante de quitação anual junto ao Órgão de Classe competente, para Professores de Educação Física; Comprovante de Residência (com endereço detalhado e completo, incluindo o CEP, emitido com mesmo de 90 (noventa) dias); Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco.

Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal (site dpf.gov.br); Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (site tjam.jus.br) e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal e no art. 13 do Decreto no 70.436, de 18 de abril de 1972, no caso de candidato com nacionalidade portuguesa.

Laudo especializado contendo parecer da Junta Médico Pericial do Município atestando a aptidão para o exercício do cargo.