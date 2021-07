Semsa abre processo seletivo com salário de até R$8,3mil; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, da Prefeitura de Manaus, para a contratação temporária de 18 profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O edital está disponível para consulta no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 30/6. Até o dia 7/7, os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar a ficha de inscrição on-line, pelo link https://pssemsa.manaus.am.gov.br, preencher os dados e anexar a documentação solicitada. Não haverá taxa de inscrição.

As 18 vagas disponíveis estão distribuídas entre oito para Analista Desenvolvedor de Software, com remuneração de R$ 8.313,61; e dez (sendo uma para pessoa com deficiência) para o cargo de Assistente em Tecnologia da Informação, com salário de R$ 2.667,85. Para ambos, a jornada é de 40 horas semanais.

Os candidatos que efetivarem inscrições on-line, com todas as informações e documentos enviados, terão suas informações analisadas e avaliadas, via sistema eletrônico, pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. A classificação será realizada mediante a soma decrescente dos pontos obtidos na titulação e na experiência, conforme estabelecido no edital do PSS.

Não poderão ser novamente contratados os candidatos que foram servidores temporários da administração municipal, antes de decorridos 12 meses do encerramento ou dispensa de seu contrato de trabalho temporário anterior, como estabelece o artigo 10, Inciso V, da Lei no 1.425, de 26 de março de 2010.

Após a divulgação da lista de classificados, os candidatos que discordarem da avaliação terão dois dias úteis para a apresentação de recursos junto à Comissão do PSS, em formulário de requerimento padrão da Semsa, formalizando processo na Unidade de Protocolo da secretaria, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.695, Adrianópolis, no horário das 8h às 12h.