Semtep abre inscrições para 1.200 vagas em cursos de qualificação; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas lança, nesta segunda-feira (07/02), edital com 1.200 vagas para cursos de qualificação em modalidade presencial. Os cursos são oferecidos por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que gerencia o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM), em parceria com o Centro Universitário do Norte (Uninorte).

Continua depois da Publicidade

As inscrições começam nesta segunda (07/02) e terminam na quinta-feira (10/02). Os cursos são direcionados à população que busca por qualificação profissional para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Os interessados nos cursos ofertados pela Setemp devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e preencher o formulário disponível para fazer a inscrição no processo seletivo. É importante que os candidatos leiam o edital, para que não haja qualquer dúvida sobre os cursos. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso ofertado.

A relação dos candidatos estará disponível na sexta-feira (11/02), no Portal do Trabalhador, e os selecionados deverão comparecer no dia do curso com seus documentos de identificação (RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte) para efetivar a matrícula no curso em que foram contemplados.

Continua depois da Publicidade

O início das aulas está previsto para 14 de fevereiro, na modalidade presencial, e acontecerá na Uninorte, Campus Djalma Batista, bairro Chapada.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população que, todos os dias, por meio dos canais de atendimento da secretaria, procuram por novos cursos de qualificação.

Continua depois da Publicidade

“Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação, geração de emprego e renda e na colocação de pessoas no mercado de trabalho”, destacou a secretária executiva.

Cursos oferecidos – Os cursos de qualificação oferecidos em modalidade presencial são:

Continua depois da Publicidade

• Treinamento Básico Operacional (TBO) • Concentrações de Soluções e Diluições • Produção de Sabonete Líquido • Manutenção Industrial • Controladores Lógicos Programáveis • Matemática Aplicada à Indústria • Noções Básicas de NR-10 • Mapa de Risco

Qualificação – A Setemp assinala que, no mês de janeiro, já foram ofertadas mais de mil vagas em cursos de qualificação em parceria com as universidades Uninorte e Fametro, e ao decorrer do ano a estimativa é disponibilizar mais cursos de qualificação para a população.