Sine Amazonas divulga 110 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (16)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 110 vagas de emprego para esta segunda-feira (16/08). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento em manipulação de alimentos, possuir curso de sushiman e manipulação de alimentos, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

40 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência ou Primeiro Emprego.

OBS: Com experiência na indústria de eletroeletrônicos, rotinas de linha de produção, manuseio de placas SMD, parafusadeiras, possuir curso de TBO e na área industrial, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica veicular de médio ou grande porte, liderança de equipes, possuir CNH categoria D, curso de qualificação profissional em mecânica diesel e eletricidade veicular, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, desejável curso de TBO, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LANTERNEIRO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento comprovado em lanternagem, soldagem, recuperação de batidas e peças de fibras, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica de veículos a Diesel (ônibus e micro-ônibus), prática em manutenção corretiva e preventiva, curso de mecânico de veículos a diesel, desejável CNH categoria D, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Segurança do Trabalho;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, possuir registro técnico ativo, conhecimento em PPRA, NR´S, E-social, PPP, abertura de Cat, treinamentos, entre outras rotinas da função, com CNH categoria B, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação e habilidade para atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência ou sem experiência.

OBS: Desejável experiência na função, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência.

OBS: Possuir informática básica, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

* Com informações da assessoria de imprensa