Sine Amazonas divulga 111 vagas de emprego em diversas áreas para esta quarta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 111 vagas de emprego para esta quarta-feira (20/04).

Continua depois da Publicidade

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em vendas, comércio em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências Contábeis e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área fiscal e financeira em geral, informática, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em informática, conhecimento em sistema neros, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: conhecimento em pintura geral de superfícies alvenaria entre outras, documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

01 VAGA MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “E”, curso de direção defensiva e MOPP, ter a documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas e comércio em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

01 VAGA: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para residir no interior do estado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico em Refrigeração;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de NR35, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SALGADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em área de vendas em geral, ser residente do Município de Humaitá, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente do município de Lábrea, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente do município de Eirunepé, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente do município de Itamarati, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de vendas em geral, ser residente do município de Tonantins, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente do município de Tabatinga, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de vendas em geral, ser residente do município de Tabatinga, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento geral em cortes de peixes, ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência como padeiro, confeiteiro ou salgadeiro, ter conhecimento em panificação em geral, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE FRIOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em corte de presunto, queijo, laticínios em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo:

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de TBO e 5S, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo:

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo:

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em rotinas administrativas, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em lavagem e tratamento de piso, saber manusear enceradeira, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: MOTOBOY (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “A”, ter disponibilidade de horário, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Desejável ter habilidade para atendimento, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.