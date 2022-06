Sine Amazonas divulga 125 vagas de emprego em diversas áreas para esta sexta-feira

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 125 vagas de emprego para esta sexta-feira (03/06).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: VENDEDOR ORÇAMENTISTA GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B será um diferencial, desejável curso de informática básica, técnicas em vendas, atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando a partir do 4° até 8° período em Arquitetura;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter capacidade de abstração e conhecimento em AutoCAD, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando a partir de 4º período de Engenharia Civil;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Excel e orçamentação de obras, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de controle de peças, serviços e setor de mecânica automotiva, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em informática básica e habilidades em negociações, ter a documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: SOLDADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENFERMEIRO EMERGENCISTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas e empréstimos consignados, ter a documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TV

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, desejável experiência em MIG e Eletrodo, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO OPERADOR DE MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Direção Defensiva e Operador de Munck, CNH categoria “E”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em Direção Defensiva e Operador de Munck, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de direção defensiva, ter experiência no controle e processamento de folha de pagamento, encargos sociais, cálculo de férias, admissões e demissões, ter a documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: ENCANADOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR DE TRAJES MASCULINOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de atendimento ao público, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE AUTOPEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE TRADE MARKETING –

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Marketing e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável domínio do pacote Office avançado, ter CNH categoria “A” ou “AB” e veículo próprio, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: POLIDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS (ITACOATIARA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Desejável experiência, podendo ser avulsa, em vendas ou comércio em geral e informática, ser residente do município de Itacoatiara, ter boa comunicação, ter a documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo atualizados.

01 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Técnico em Segurança do Trabalho, expertise em avaliações de risco, ter habilidades com o programa SSO, proficiência e dinamismo para ministrar treinamentos normativos, preferencialmente NR-12, NR-33, NR-35 ou brigada de incêndio, ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

05 VAGAS: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: ANALISTA CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis com Qualificações e Especializações na área contábil;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: ANALISTA FISCAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, com Qualificações e Especializações na área tributária;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: CONFERENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

04 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em manuseio de eletrodomésticos, ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento geral em montagem e manutenção de motores a diesel.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo atualizados.