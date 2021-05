Sine Amazonas divulga 129 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (24/05)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 129 vagas de emprego para esta segunda-feira (24/05). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em hidráulica, pintura, elétrica e construção civil, curso de NR35, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada como operador (a) de caixa em supermercado ou farmácia, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FISCAL DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada como fiscal de loja em estabelecimentos comerciais, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada em atendimento de açougue, documentação completa e currículo atualizado.

40 VAGAS: MOTORISTA ENTREGADOR E-COMMERCE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em entrega e-commerce, veículo próprio, documentação em dias, CNH categoria A ou B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em lanternagem de ônibus e micro-ônibus, chapeamento, fibra, recuperação de carros batidos, preparação de chapa para pintura, colocação de vidros e para-brisas, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR DE ELETROELETRÔNICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo on-line, como checkout e entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR BAZAR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo on-line como checkout e entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de supervisão, possuir cursos de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, iniciativa, disposição, condução própria, responsável, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CADASTRADOR DE NOTAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, sistema Syspdv e varejo, ser pontual, bom relacionamento interpessoal, organizado, Excel avançado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE ETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, informática básica, conhecimento do processo de tratamento de efluentes, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (V)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência

OBS: Experiência comprovada na função, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

32 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, possuir cursos de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Sem experiência.

OBS: Com afinidade em desenho, gostar de arte de uma forma geral, é necessário ter conhecimento em CorelDraw, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir curso de informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Pacote office intermediário, CNH categoria B, cursos de NR10, SEP e NR35, disponibilidade para trabalhar em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASCENSORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para horário, deficiência leve, visual ou física, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

* Com informações da assessoria de imprensa