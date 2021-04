Sine Amazonas divulga 25 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (05/04)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 25 vagas de emprego para esta segunda-feira (05/04). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: TOSADOR BANHISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com facilidade para trabalhar em equipe, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: BORRACHEIRO DE CARROS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, proativo, habilidade para trabalhar em equipe, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamento de frota Scania e Caterpillar, currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamento de frota Scania e Caterpillar. Currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de mineração (britadores, correias, cilindros hidráulicos, rolamentos, entre outros equipamentos industriais), currículo atualizado e documentação completa, disponibilidade para trabalhar na Vila do Pitinga (Presidente Figueiredo).

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, atuar no desenvolvimento de arte, curso de Corel Draw, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Curso Técnico em Eletrotécnica

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em mecânica básica, eletropneumática, lógica de programação de Program Logic Control – PLC, cursos obrigatórios de NR10 e NR35, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Curso Técnico em Mecânica Industrial

Com experiência na área.

OBS: Curso de mecânica industrial em geral, soldagem e usinagem, hidráulica e pneumática, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com habilidade em máquinas industriais, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na manutenção em pneus de caminhões (Scania e Caterpillar), habilidade para trabalhar em equipe, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SOLDADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos gerais em soldas cortes e noções em caldeiras, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento de mecânica básica de automóveis, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em pintura geral de ambientes, possuir curso de NR35 atualizado, possuir CNH B, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS – CAPINAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em construção civil, experiência em manuseio de motosserra e roçadeira, possuir curso de NR35, possuir CNH B, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AJUDANTE DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área de construção civil, possuir cursos de NR35, NR10 e SEP, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

