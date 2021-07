Sine Amazonas divulga 32 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (12)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 32 vagas de emprego para esta segunda-feira (12/07). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: MECÂNICO MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, saiba fazer um bom diagnóstico, capacidade técnica, ágil no atendimento na resolução de problemas e vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Compromisso com a empresa, espírito de equipe, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, ter condução própria, CNH categoria A ou B, cursos de vendas externas, atendimento ao cliente e negociação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BALCONISTA DE FARMÁCIA

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de atendente de farmácia, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em instalação de portas, vidros e divisórias drywall/Eucatex, acabamentos gerais em pintura e revestimentos diversos reparos civis em altura e espaços confinados, demais atividades relacionadas à construção civil documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: TÉCNICO DE SUPORTE INDUSTRIAL JR

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Técnico Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em análise de placas, com formação técnica em eletrônica ou áreas afins, realizar análise e consertos em placas e equipamentos eletrônicos (notebook, celular e desktop), soldagem de componentes, leitura de esquemas eletrônicos, diagnósticos de defeitos, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO DE PRODUÇÃO/DIAGNÓSTICO JR

Escolaridade: Técnico em Eletrônica, Telecomunicações ou Cursando Nível Superior em Engenharia Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em análise/diagnóstico de falhas em placas de circuito impresso, montado e produtos, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO TROCA PEÇAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento técnico, aliado a treinamento específico para remoção e substituição de componentes SMD, BGA, UBGA e outros, conhecimento específico em diferentes processos de soldabilidade de componentes, Tin-Lead e Lead-Free (temperatura, tempo de fusão, etc.), leitura e identificação de resistores (código de cores, tolerância, potência, etc.); Leitura e identificação de componentes discretos (capacitor cerâmico, poliéster, eletrolítico, transistores, diodo e outros), SMD, IC’s discretos, BGA, UBGA, etc, uso de estação de retrabalho automática para BGA e UBGA, manual SMD rework station, microscópio, habilidade quanto ao uso de pequenas ferramentas manuais (pinça, alicate de corte, alicate de bico e outros), documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE ESTATÍSTICA

Escolaridade: Cursando Estatística no 3º Período;

Sem experiência.

OBS: Com informática avançada e boa comunicação, saiba desenvolver gráficos, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE TURISMO

Escolaridade: Cursando Turismo no 3º Período;

Sem experiência.

OBS: Cursando turismo, que saiba falar dois idiomas, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Informática básica, deficiência grau leve, laudo médico atualizado documentação completa e currículo atualizado.

