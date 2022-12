Sine Amazonas divulga 329 vagas de emprego em diversas áreas para esta sexta-feira (02)

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 329 vagas de emprego para esta sexta-feira (02/12).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “E”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” ou “B”, conhecimento na área administrativa, e Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de materiais de construção, CNH categoria “A” ou ”B”, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na preparação de comidas natalinas, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para residir no local, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em cortes especiais de carne e limpeza de maquinário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO

Escolaridade: Ensino técnico completo em Automação;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área da indústria, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RESERVA DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área da indústria, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO II

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de soldagem, curso de NR35, NR11, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

60 VAGAS: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso NR35, experiência em manutenção em geral, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO EM T.I

Escolaridade: Ensino superior completo em T.I;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de especialização na área, curso NR10, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CARPINTEIRO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ENCARREGADO DE ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em elétrica, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ESTAGIÁRIO

Escolaridade: Ensino superior cursando Administração;

Sem experiência na área.

OBS: Ter experiência em Word e Excel, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: FERREIRO ARMADOR

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR35, NR10, documentação completa e currículo atualizado.

51 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR10 atualizado, técnico em mecânica, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PROJETISTA EM OBRAS

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Autocad, Reverte, documentação completa e currículo atualizado.

38 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

14 VAGAS: SOLDADOR I

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: SOLDADOR II

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de equipamento de informática, ter curso de Informática Básica, ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: VENDEDOR PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos na área de mecânico, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de vendas, comércio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Design Gráfico;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio no pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), conhecimentos básicos em processos gráficos, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de tapeçaria, documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino superior cursando Ciências Contábeis ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas contábeis em geral, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino superior cursando T.I ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em redes, servidores e backups, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CPD (PCD)

Escolaridade: Ensino superior cursando T.I ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no Pacote Office, sistema TOTVS, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: PASSADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.