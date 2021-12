Sine Amazonas divulga 37 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (20)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 37 vagas de emprego para esta segunda-feira (20/12). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: TÉCNICO ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Necessário possuir curso técnico em eletrotécnico ou elétrica industrial, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior cursando Arquitetura a partir do 4º período;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento e noção multidimensional do espaço, abstração, AutoCad, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em fechamento de folha de pagamento e suas atribuições, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de Informática básica, Atendimento ao Público, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-11, Operador de Empilhadeira, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em máquina reta industrial, boa comunicação, facilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função CFTV, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Agente de Portaria ou Vigilante atualizados, CNH categoria “A” e moto própria, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e de viagem, documentação completa e currículo atualizado.

13 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”, obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, curso de informática, CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

11 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável vivência em atendimento ao público, recebimento, conferência e reposição de mercadorias, organização de produtos na loja e estoque, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

