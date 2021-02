Sine Amazonas divulga 43 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 43 vagas de emprego para esta segunda-feira (01/03). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias, ferramentas de computação gráfica, domínio no COREL DRAW, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em programa alterdata, área fiscal faturamento, entrega e estoque, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, confeitaria em geral, conhecimento em pães, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em todos tipos de pães, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

3 VAGAS AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, CNH B, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: TÉCNICO D-BUG

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento em manutenção, reparo de placas, currículo atualizado e documentação completa.

3 VAGAS: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: ENGENHEIRO DE PROCESSOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia de Materiais ou Engenharia Química;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, pacote office avançado, experiência em produção de polímeros, noção da ferramenta Wincep, SAP e Microsoft Project; Ter CR, ter pós-graduação em desenho industrial ou áreas afins, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Mecânica ou Automação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletrônica, sistema robotizado FANUC, automação industrial, sistema pneumático CLP, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento na área de máquinas pesadas, curso de NR 35, ter CNH B, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, com habilidade para trabalho em equipe, curso de NR 35, ter CNH B, curso de operador de retroescavadeira hidrá

ulica, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de Máquinas pesadas, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de mini carregadeira (BOB CAT) disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência básica em refrigeração ou elétrica de baixa tensão, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviços de limpeza e conservação de ambientes, com mobilidade para trabalhar devido atividades da função, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

6 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e com mobilidade para trabalhar devido atividades da função, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

