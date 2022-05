Sine Amazonas divulga 66 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 66 vagas de emprego para esta segunda-feira (16/05).

Os interessados em concorrer às vagas, deve acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer a atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar nas vagas pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, para concorrer às vagas ofertadas.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência na área de compras, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE CONTAS A PAGAR

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS; Ter conhecimento em lançamento de notas fiscais, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em RH e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de RH será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no sistema Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na operação de materiais pesados e guindaste, ter habilitação categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE CAFETERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Flexibilidade para trabalhar em horário de turnos, curso na área de atendimento ao cliente ou em serviços de alimentação será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Superior ou Técnico Completo em Segurança do Trabalho e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para viagens, experiência comprovada em construção Civil, ter domínio em questões ambientais (certificações ISO 9000, 9001, 14000, 17025) será um diferencial, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática básica ou avançada, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”, curso de Transporte Coletivo de Passageiros, Direção Preventiva, desejável experiência com caminhão ou transporte especial, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, curso de Informática Intermediária, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas de equipamentos de telecomunicação, ter curso de informática avançada e capacidade de negociação, ter boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no segmento de materiais de construção, logística e comercial, ter curso de informática avançada, ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO/FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática avançada, desejável vivência em atividades da Suframa e Sefaz, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Design, Publicidade e Propaganda ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio no pacote Adobe, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34, NR-35 e liderança, ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS (ITACOATIARA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Desejável experiência, podendo ser avulsa, em vendas ou comércio em geral, ter conhecimento em informática, ser residente do município de Itacoatiara, ter boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

02 VAGAS: CONFERENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área,

OBS: Ter curso na área de eletricista e instalações, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área administrativa, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no manuseio de eletrodomésticos, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES/PACOTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em montagem e manutenção de motores a diesel, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.