Sine Amazonas divulga 99 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (11)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM), divulga 99 vagas de emprego para esta segunda-feira (11/04).

Continua depois da Publicidade

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

20 VAGAS: ESTAGIÁRIO(A) DE HUMANAS

Escolaridade: Cursando Ensino Superior nas áreas de ciências Humanas ou Biológicas, a partir do 1º período

Sem experiência.

OBS: Ter domínio em Microsoft word e Excel, documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A)

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Pedagogia ou Administração, a partir do 2º período

Sem experiência.

OBS: Ter domínio em Microsoft word e Excel, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Eletricista de Instalação, documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas, área comercial em geral, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas automotivas, ter conhecimento em automóveis em geral, ter disponibilidade de horário, diferencial ter cursos, documentação completa e currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

15 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em pintura na construção civil, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento geral em pinturas, construção civil, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em montagem de lanches e pratos rápidos, ter disponibilidade de horário, certificado de reservista em mãos, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário, certificado de reservista em mãos, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: REBOBINADOR DE MOTORES ELÉTRICOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de rebobinador de motores elétricos, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTOBOY (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em rotinas administrativas, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

* Com informações da assessoria de imprensa