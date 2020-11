Sine Amazonas oferta 64 vagas de emprego em diversas áreas para esta terça-feira

Redação AM POST

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 64 vagas de emprego para esta terça-feira (03/11) Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Continua depois da Publicidade

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com e sem experiência na área

OBS: Currículo atualizado.

20 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego

OBS: Comunicativo, boa aparência, trabalhar em equipe, curso de atendimento ao público. Currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Flexibilidade, proativo, desejável curso de técnica de vendas. Currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, conhecimento na área de construção civil, liderança de equipe, NR 35, CNH B. Currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área

OBS: Ser pontual, ter bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, experiência na área de limpeza pesada, podagem e capinação, conhecimento em todas as áreas da construção civil, CNH B. Currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Participar e atuar na montagem de lojas/mercadinhos novos no mercado ou região. Acompanhar as instalações de comunicação visual. Negociar a participação das lojas/mercadinhos em campanhas de lançamentos de produtos da empresa. Garantir a melhor apresentação da marca e seus produtos nas lojas. Mapear os pontos de venda e gerar relatórios periódicos de manutenção do espaço, com fotos do local e diagnósticos de possíveis atualizações e reposições. Currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, ter experiência na área de limpeza, CNH B. Currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área

OBS: Conhecimentos em limpeza de condomínio. Currículo atualizado.

01 VAGA: XAROPEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área

OBS: Preparar máquinas, equipamentos e materiais para a produção de bebidas e realizar manutenção autônoma de máquinas e equipamentos. Preencher documentos, registros e formulários. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Currículo atualizado.

Continua depois da Publicidade

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Sem experiência

OBS: Capacidade de se comunicar com as pessoas, flexibilidade, agilidade, raciocínio rápido. Currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Experiência em vendas de varejo, com CNH B, possuir veículo próprio (moto). Currículo atualizado.

01 VAGA: FORNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área

OBS: Conhecimentos na área de padaria. Currículo atualizado.

* Com informações da assessoria de imprensa