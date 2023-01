Sine Manaus oferta 164 vagas de emprego nesta segunda-feira (23)

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 164 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 23/1, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 24

3 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer o controle de entrada e saída de materiais, emitir notas fiscais e elaborar documentos.

Disponível até 24/01/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – auxiliar na instalação de equipamentos e sistema de refrigeração e climatização conforme normas técnicas e de segurança; executar planos e rotinas de manutenção.

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Civil

Escolaridade – ensino superior em engenharia civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter vivência em gestão de obras de médio e grande porte;

Atividades – executar e fiscalizar serviços de manutenção em escolas e UBSs; realizar planejamento das ordens de serviços de manutenção; atuar na gestão de orçamento, solicitação de material e contratação de serviços de terceirizadas; elaboração de relatórios diários de obra e relatórios fotográficos.

Disponível até 24/01/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de metrologia e TBO e residir nos seguintes bairros: Tancredo Neves, Zumbi, São José, Novo Aleixo, Mauazinho, Distrito Industrial, Braga Mendes e Morro da Liberdade;

Atividades – trabalhar na linha de produção, em atividades operacionais na linha de ferro e metais.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica, disponibilidade para trabalhar no período noturno e residir próximo ao bairro Japiim;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 79

2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residam no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas);

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor;

Disponível até 23/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-13 e NR-35;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos, montagem de pratos, café da manhã e desjejum e saladas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada, curso de MOPP e residir nas proximidades da zona Leste;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento. Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, contabilidade, gestão comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe, criar o planejamento de vendas, avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto).

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor, negociar preços das mercadorias, prazo, condições de pagamento e descontos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Coordenador de Loja (Restaurante)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de fast-food será um diferencial;

Atividades – gestão operacional do restaurante, CMV e manter a loja dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. Ajudar na gestão do restaurante em todas as áreas: atendimento, gestão de pessoas, limpezas, vendas, entre outras.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Subgerente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de posto de combustível;

Atividades – gestão operacional do posto, liderança dentro dos padrões exigidos: atendimento, gestão de pessoas, limpeza, vendas e entre outras;

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo, saber trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas e o fit deles em relação à sua oferta.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagem;

Atividades – operar máquina escavadeira em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Redenção, Nova Esperança I e II, Santo Agostinho, Compensa I, II e III, Vila da Prata, São Jorge, Bairro da União, Manôa e Monte das Oliveiras. É necessário ter as 4 doses da vacina contra Covid-19;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras. Higienização de utensílios.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento, controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – atua nas dependências da empresa e realiza as suas vendas por meio de diversos canais de comunicação, como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas dependências da empresa e realizar vendas por meio de diversos canais de comunicação, tais como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 25/01/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas e atendimento ao público; conhecimento no sistema fotovoltaico (conhecimento em montagem de sistema de energia solar) e na área de informática (Word e Excel).

Disponível até 25/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos, serviços e documentos variados. Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro Líder

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda e vasto conhecimento em produção de saladas;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda e conhecimento em cozinha quente;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral. Organizar o local de trabalho, utensílios e geladeiras.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mesa em Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas tarefas do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes. Auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Showroom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a área de vendas de uma operação de varejo, geralmente uma que envolve veículos ou outros produtos de alto valor; liderar e supervisionar uma equipe de especialistas de vendas e pessoal de apoio.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;